Мы точно знаем, что вы о нас не забыли – в Мелитополе записали щемящее обращение к ВСУ
20 марта 2022 , 21:40Читати новину українською
Источник:телеграм канал "Української правди"
Мелитополь переполнен вражескими войсками, но местные жители продолжают выходить на митинги против российской оккупации.
Жители города записали эмоциональное видеообращение, пронизанное любовью к Украине и ВСУ. Они подчеркнули, что гордятся своими героями и верят в них.
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Мариупольцы заметили, что знают, что о них не забыли. Они с нетерпением ждут момента, когда Вооруженные Силы Украины смогут освободить их от враждебной оккупации.
Мы ждем вас. Мы точно знаем, что вы о нас не забыли,
– подчеркнули они.
Горожане добавили, что гордятся своей армией и тем, что украинцы.