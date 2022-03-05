Мы убиваем мирный народ, – российский солдат в плену раскаивается, что верил своим командирам
В Николаеве 23 летний российский солдат сдался в плен украинской армии. Говорит, что открылись глаза только сейчас. Просит прощения за убийства мирных людей, украинских семей и просит маму забрать домой.
На видео которое получил 24 канал от источника разведки, военнопленный раскаивается в том, что верил своим командирам и просит у мамы забрать его домой.
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Россия уничтожает мирных жителей
"Я Тупилкин Игорь Евгеньевич, 1999 года, военнослужащий воинской части 51 532. Сейчас нахожусь на украинской стороне, в плену. Прошу прощения у всего украинского народа за действия нашей стороны - Российской Федерации".
Россия уничтожает мирных жителей, обычный народ, даже не военных, все ракеты улетают просто по обычным домам. Я прошу прощения,
– говорит Игорь.
Уйду из этой армии
Как я могу раскаиваться, я каюсь! Хочу попросить маму забрать меня, обратиться в Союз Солдатских матерей.
Открыли глаза мне только здесь, а не мои командиры и начальники, как это все на самом деле. Прошу тебя мама, забери меня. Я уйду из этой армии, я не могу им больше смотреть в глаза и верить. Как они поступают с нами и всеми.
Это не люди, я всех призываю: думайте, много думайте о том, что может произойти.
Звонок маме
Звоня маме солдат признается, что в Украине совсем другая ситуация, чем ее показывает российское телевидение.
Здесь не так, как нам говорили, что мы едем кого-то спасать, наши бомбят мирных людей, с семьями, разруха полная. Никакой логики в этом нет, нас просто обманули,
– говорит солдат.
Мам, сделай так, как попрошу тебя: есть Союз Солдатских матерей, тебе надо туда обратиться, написать заявление, что я нахожусь здесь, в плену. Через некоторое время, когда время нашего тупого президента закончится, надо будет ехать в Украину, забирать меня.
Объединись с Ирой и Димой, вы должны совместно бить тревогу в Союзе солдатских матерей.
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Как оказалось, мы коварные люди
Я каюсь, что я поверил своим командирам, прошу прощения перед украинским народом, что мы такие коварные люди, как оказалось, – добавил в конце солдат.
Напомним, это не первое признание российского солдата, их около полутора тысяч. Предварительно разведка опубликовала видео признание Александра, который рассказал, что в украинском плену его накормили, а русская армия дала лишь просроченный сухпаек.
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