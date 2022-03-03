Мы уничтожили столько техники врага, что можно было бы вооружить несколько армий
Источник:фейсбук Алексея Резникова
Министр обороны Алексей Резников в очередной раз обратился к украинцам. В частности он отметил, что можно было бы вооружить пару армии той техникой оккупанта, которую наши ребята уже уничтожили.
На своей странице в фейсбуке Алексей Резников сообщил о победах украинских военных. Министр отметил, что мы продержались неделю, хотя в этом сомневался весь мир.
Читайте также Оккупанты не могут достичь успеха и обстреливают жилые кварталы крупных городов, – ВСУ
Уничтоженной техникой можно было вооружить несколько армий
В частности министр обороны Украины отметил, что наша армия уничтожила тысячи оккупантов. Такое же количество техники удалось превратить в лом. И, уверяет Резников, ее было бы достаточно, чтобы вооружить армии нескольких стран.
Также он подчеркнул, что возможности Вооруженных Сил Украины растут, ведь ежедневно поступает помощь со всего мира. А бойцы теробороны на многих участках проявили себя блестяще.
Кроме того, украинские воздушные асы уже стали настоящими легендами, а десантники, пехота и артиллерия доказывают, что они – лучшие.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!