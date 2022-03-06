Мы уже добыли в борьбе наше будущее, но боремся за сегодня, – новое обращение Зеленского

На одиннадцатый день войны Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Президент подчеркнул, что украинцы уже добыли в борьбе свое будущее, но борются за свое сегодня. Он призвал начать действовать и россиян.

Очередное обращение глава государства начал с упоминания слов поддержки, которые он постоянно слышит от партнеров Украины и которые подкреплены конкретными действиями, сообщает 24 канал.

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Разговор с Байденом и конгрессменами

Зеленский отметил, что он каждый день и каждую ночь разговаривает с лидерами государств, с лидерами бизнес-сообщества. "В течение всех дней войны почти нет такого часа, чтобы Украина не слышала какую помощь получит", – отметил он.

Политик рассказал, что в ночь на 6 марта общался с Джо Байденом.

Я благодарен ему за решительность. За подготовку новых решений для украинцев и европейцев. Еще новых санкций против агрессии,

– подчеркнул украинский лидер.

А перед этим он говорил с более чем 200 американскими конгрессменами. Зеленский отметил, что они заинтересованы в том, чтобы помочь Украине: "Разговоры, которые умножают нашу уверенность. Потому как на чьей стороне мир, тот никогда не упадет в темноте".

Закрытие неба над Украиной

Глава государства снова упомянул о необходимости закрытия неба над Украиной.

У мира есть сила, чтобы закрыть наше небо для российских ракет. Для российских боевых самолетов

– подчеркнул президент.

Он еще раз повторил, что Украине нужны самолеты. И поддержать страну очень просто, если на это есть воля. "Чтобы сделать небо безопасным. Небо Украины. Небо Европы", – продолжил политик.

Общение Зеленского с мировыми лидерами

Президент заявил, что общался с премьер-министром Австралии и благодарен австралийцам за моральную позицию по отношению к российскому экспорту.

"Не должно быть ни одного порта, в котором государство-террорист может заработать деньги", – объяснил он.

Зеленский побеседовал с премьерами Албании, Болгарии и Израиля – все поддерживают Украину. Кроме того, глава государства провел разговор с Илоном Маском.

С человеком, который делает ракеты для будущего. А не убивает ракетами ради прошлого,

– сказал украинский лидер.

Но добавил, что темами разговора были, как побеждать и что делать после победы.

Глава государства отметил также, что поддержка для Украины от глобального бизнеса, от лидеров наиболее передовых компаний не менее важна, чем поддержка от ведущих государств. Когда корпоративный мир с тобой и не боится, у тебя двойная защита.

Украинцы уже завоевали свое будущее

Украинцы! Мы уже завоевали наше будущее. Но еще боремся за наше сегодня. Воюем за то, где пройдет граница,

– подчеркнул президент.

В то же время, он отметил, что это не только наш выбор, но и россиян.

Обращение к гражданам России

Зеленский отметил, что россияне также делают выбор между жизнью и рабством. Однако еще есть время, чтобы победить зло без невосполнимых потерь. По его словам, россияне не могут упустить возможность. Социальные сети, друзья, знакомые, коллеги и родственники должны услышать правду.

Мы, украинцы, – мы хотим мира! Граждане России, для вас это борьба не только за мир в Украине. Это борьба за вашу страну. За то самое лучшее, что в ней было. За свободу, которую вы видели. За богатство, которое вы чувствовали,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства продолжил: "Если вы промолчите сейчас, то за вас потом будет говорить только ваша бедность. А отвечать ей будут только репрессии. Не молчите".

Россия давно готовила атаку на Украину

Президент обратил внимание, что сотни пленных россиян заговорили: "Мы услышали их показания. Мы увидели документы. Карты, планы. Не вчерашнего дня. Это не импровизация".

Это значит, что Владимир Путин готовил именно такое вторжение в Украину – жесткое, циничное и с нарушением правил войны.

Поэтому Харьков. Поэтому Чернигов. Поэтому Сумы. Поэтому Мариуполь. И многие другие украинские города-герои увидели чистое зло. Зверство. Так было запланировано,

– подчеркнул Зеленский.

Но это не убьет человечность украинцев. Несмотря на все, Украина обращается с пленными, соблюдая Женевскую конвенцию. Тем не менее, украинские ракеты в ответ не падают в гражданские объекты России или Беларуси. В то же время, государство-агрессор свои атаки не прекращает.

Президент добавил, что россияне готовятся к бомбардировке Одессы. Того города, в который из России всегда приезжали. Города, который дарил россиянам тепло и искренность.

Базу для восстановления страны уже создают

Зеленский сообщил, что власти уже понимают, как будут восстанавливать Украину после победы.

Мы уже формируем специальные фонды для восстановления. Их уже четыре,

– объяснил глава государства.

Он уточнил, что это

Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры,

Фонд восстановления и трансформации экономики,

Фонд обслуживания и погашения государственного долга,

Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.

И добавил, что это только начало.

Новое видеообращение Владимира Зеленского: смотрите видео