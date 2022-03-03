Мы уже не считаем ракеты: на Черниговщине враг специально прицеливается по инфраструктуре

По Чернигову оккупанты продолжают запускать ракеты. Враг нацеливается на социальную инфраструктуру.

Об этом рассказал секретарь Черниговского городского совета.

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Мы уже не считаем. За это время на Чернигов упало 7 – 8 ракет, все они были запущены прицельно по социальной инфраструктуре – это геноцид,

– подчеркнул секретарь Черниговского городского совета.

Ракеты нацеливают даже на больницы

Он рассказал, что в микрорайон Бобровица попали 2 ракеты. Разрушения получила районная больница с родильным и ковидным отделениями. Там разрушена крыша и выбиты окна.

Пациенты ковидного отделения находились на верхнем этаже, их перевозят в городскую больницу №2.

Кроме того, Александр Ломако сообщил, что сегодня из села Старый Белоус эвакуировали пожилых людей и перевозили в более безопасное место.

По его словам, в Репкинском и Черниговском районах есть населенные пункты, которые из-за действий врага отрезаны от поставок.

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