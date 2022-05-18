Мы вас освободим вооруженным путем, – Арестович обратился к жителям оккупированного Юга

К сожалению, некоторые регионы Юга сейчас находятся под временной российской оккупацией. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подчеркнул, что все эти населенные пункты обязательно освободят военным путем.

В настоящее время идет работа над подготовкой законодательства по определению коллаборантов. Об этом Арестович рассказал в эфире ютюб-канала "ФЕЙГИН LIVE", сообщает 24 канал.

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Оккупированные территории отвоюют

Арестович отметил, что жителям временно оккупированных территорий на Юге не стоит волноваться, ведь их обязательно освободят.

Достопочтенные граждане, которые сейчас находятся на оккупированных территориях, мы вас не бросим. Мы вас освободим военным путем. Деоккупируем. При этом мы сделаем так, что с ваших голов не упадет ни один волос, кроме случайностей, конечно, которые всегда могут быть,

– отметил советник главы ОП.

Он добавил, что ВСУ знают, как выбить российские войска, не штурмуя непосредственно Херсон, Мелитополь и так далее. Они к этому готовятся.

"Правительство, Верховная Рада, Офис Президента готовят пакет рекомендаций, как себя вести. Но я могу с большой долей вероятности предположить, что никого из вас в виновные не запишут, кроме явных коллаборантов", – рассказал Арестович.

Он добавил, что коллаборация – это:

непосредственное участие в оккупационных органах власти,

участие в организации и проведении незаконных референдумов,

служба в оккупационных войсках.

"И там еще есть ряд признаков, которые легко найти в интернете. Есть даже такие схемы, которые показывают, что можно делать, что нет. Я их опубликую у себя, чтобы было понятно, что смотреть", – заметил советник главы ОП.

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Мирным жителям на оккупированных территориях ничего не угрожает

Арестович подчеркнул, что тем, кто просто живет и выживает на временно оккупированных территориях Юга, абсолютно ничего не угрожает, поэтому им не стоит бояться какой-либо ответственности.

"Только это нужно законодательно оформить. Это Верховная Рада должна сделать. Мы помним о вас каждую секунду. Нет такого дня, чтобы мы не обсуждали. Идет серьезная дискуссия. Единственное, чем она усложняется, – это то, что действует международное право войны". А оно очень непростое", – добавил советник главы ОП.

Он отметил, что не так-то просто провести тонкую грань между финансированием агрессора и обычным выходом на работу. Это так не потому, что правительство как-то тормозит, а из-за продолжающейся дискуссии с международными специалистами.

"Как ни странно, у них на этот счет достаточно противоположные мнения. Они не могут прийти к единому знаменателю вместе с нашими юристами, потому что одни опытные люди с опытом разрешения десятков конфликтов говорят одно, а теоретики и практики – другое. Но в целом мы дойдем до какого-нибудь логического конца", – отметил Арестович.

Он подчеркнул, что есть очень четкая задача. Однако проблема заключается в том, что международное законодательство по ведению войны достаточно жесткое и преобладает над национальным.

"Здесь нужно тонко поступить. Но воля есть и решения будут приняты. И вы получите четкие рекомендации и законодательное обеспечение, что нужно делать. А Вооруженные Силы Украины и другие силы обороны готовятся вас освободить", – отметил советник главы ОП.

По его словам, то, что о жителях оккупированных территорий не упоминают в каждой телепрограмме, не означает, что о них забыли. Арестович подытожил, что о них точно все помнят, и он лично не даст никому этого забыть.

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