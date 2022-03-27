Мы вообще не говорим о "демилитаризации" или "денацификации", – Зеленский о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта дал интервью российским журналистам. Один из них спросил о переговорах между воюющими странами.

Зеленский рассказал, что российская сторона выдвинула ультиматум Украине. Речь также о мнимых "демилитаризации" и "денацификации".

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"Денацификация и демилитаризация" – вообще мы не обсуждаем это. Мы вообще не сядем за стол, если будем говорить о какой-то "демилитаризации", какой-то "денацификации". Для меня это совершенно непонятные вещи", – заявил президент.

Про что сказал Зеленский

По словам президента, переговоры необходимо было проводить еще до войны, но чтобы был результат. Украинская сторона согласилась на первую встречу в Беларуси.

Встреча состоялась. Предметной я бы ее не назвал. Наши стороны сказали, что фраз о "демилитаризации" и "денацификации" не может быть, нас эти пункты вообще не интересуют,

– подчеркнул Зеленский.

Полное интервью президента для российских СМИ: смотрите видео