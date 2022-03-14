Мы восстановим все дома, люди не останутся на улице, – Кирилл Тимошенко

14 марта 2022 , 22:37
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Кирилл Тимошенко в телеграме

Украина готова сразу после победы в войне восстанавливать разрушенную Россией инфраструктуру. Уже сформирован штаб, который сводит всю информацию и готовится к оказанию помощи пострадавшим.

Об этом в эфире общенационального канала заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

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Мы будем готовы сразу восстанавливать инфраструктуру. Есть штаб, который сводит эту информацию и уже начинает подготовку к восстановлению. Мы восстановим все дома, люди не останутся на улице. Это гарантируется президентом Украины,
– сказал он.

Кирилл Тимошенко указал, что сейчас обобщается информация относительно всех объектов инфраструктуры, пострадавших в результате агрессии России, говорится о:

  • жилых домах;
  • объектах социальной и другой инфраструктуры;
  • дорогах;
  • и тому подобное.

 

Автор: Олег Васьків