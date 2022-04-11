Мы все обо всех знаем, – Одесская ОВА о возможных провокациях из Приднестровья
Источник:телеграмм-канал Сергея Братчука
В Одесской области знают о возможных провокациях из Приднестровья. И, как отмечает глава ОВА Сергей Братчук, уже проводится контрдиверсионная работа.
Глава Одесской ОВА подчеркнул, что в городе и области ночь прошла спокойно. Правда, не обошлось без сигналов воздушной тревоги.
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К провокациям из Приднестровья в Одессе готовы
Говорят, что на Приднестровье российские войска и коллаборанты готовят очередную провокацию. Хочу сразу предупредить, что мы все обо всех знаем. Контрдиверсионная работа проводится ежечасно и ежеминутно. И приносит свои результаты,
– подчеркнул он.
Смотрите видеообращение Сергея Братчука:
Ранее в Генштабе отметили, что со стороны Приднестровья готовятся провокации. Их планируют, чтобы обвинить Украину в агрессии и легитимизировать наступление из Приднестровского района Республики Молдова.
Сергей Братчук добавил, что о некоторых из них не рассказывают, ведь впереди еще много работы. Он добавил, что каждый получит по заслугам: и оккупант, и тот, кто ему помогает.
Одесситам он пожелал выдержки, сил и мужества. А также поблагодарил за то, что присоединяются к обороне города и области и не нарушают удлиненный комендантский час.
Братчук рассказал, что с моря постоянная угроза не только от ракет – смотрите видео: