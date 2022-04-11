Мы все обо всех знаем, – Одесская ОВА о возможных провокациях из Приднестровья

В Одесской области знают о возможных провокациях из Приднестровья. И, как отмечает глава ОВА Сергей Братчук, уже проводится контрдиверсионная работа.

Глава Одесской ОВА подчеркнул, что в городе и области ночь прошла спокойно. Правда, не обошлось без сигналов воздушной тревоги.

Читайте также 7:0 в нашу пользу, – Братчук рассказал о сбитых самолетах над Одессой

К провокациям из Приднестровья в Одессе готовы

Говорят, что на Приднестровье российские войска и коллаборанты готовят очередную провокацию. Хочу сразу предупредить, что мы все обо всех знаем. Контрдиверсионная работа проводится ежечасно и ежеминутно. И приносит свои результаты,

– подчеркнул он.

Смотрите видеообращение Сергея Братчука:

Ранее в Генштабе отметили, что со стороны Приднестровья готовятся провокации. Их планируют, чтобы обвинить Украину в агрессии и легитимизировать наступление из Приднестровского района Республики Молдова.

Сергей Братчук добавил, что о некоторых из них не рассказывают, ведь впереди еще много работы. Он добавил, что каждый получит по заслугам: и оккупант, и тот, кто ему помогает.

Одесситам он пожелал выдержки, сил и мужества. А также поблагодарил за то, что присоединяются к обороне города и области и не нарушают удлиненный комендантский час.

Братчук рассказал, что с моря постоянная угроза не только от ракет – смотрите видео: