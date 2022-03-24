Мы все отстроим, – Зеленский рассказал о разрушениях на территории Украины

За месяц войны в Украине российские войска разрушили целые города, инфраструктуру, жилые комплексы, мосты и дороги. И чтобы приступить к восстановлению. нам необходим мир.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому изданию la Repubblica, передает 24 канал. Собрали самое важное.

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Отвечая на вопрос журналистов относительно масштабов разрушений в Украине, Зеленский отметил, что сейчас для Украины самое главное – это мир. Ведь только в таких условиях можно говорить о восстановлении страны.

Мы все отстроим, я убежден в этом. Для этого нам нужен мир. Поскорее. Наша самая главная потеря – это люди,

– отметил президент.

Сколько объектов разрушено

За месяц войны в Украине разрушена инфраструктура, мосты и дороги, которые отстраивались в течение последних лет, жилые комплексы, новые школы, больницы. К сожалению, несколько городов просто стерты с лица земли – Гостомель, Волноваха, Буча.

Повреждено более 550 учебных заведений, 72 из них разрушены полностью. Обстреляно 246 больниц, 13 из которых разрушены до основания. Зеленский подчеркнул, что это не окончательные цифры и ежедневно статистика растет.

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