Мы все украинцы, Путин уже проиграл, – Президент Эстонии.

Весь мир стал на сторону Украины и помогает ей в борьбе с российскими оккупантами, совершившими коварное нападение на наше государство и обстреливающими реактивными снарядами мирные города.

Планы России о скором захвате Киева и построении "новой Украины" провалились. ВСУ дали оккупантам фантастический отпор, от которого в восторге весь мир. За преступные действия агрессор получил мощные санкции, быстро уничтожающие экономику врага, весь мир закрывает перед Россией свои двери, а Украина получает мощную всестороннюю поддержку всего мира.

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Путин уже проиграл

По мнению президента Эстонии Алара Кариса, экономике России жить осталось очень недолго, уже вскоре агрессор будет остановлен.

Мы все сегодня украинцы. Война, которую начал Путин ужасающая и опасная. Каждый, кого не беспокоит война, станет сообщником. Мы восхищаемся вашим мужеством. Путин уже проиграл войну. Украина является европейским государством, поэтому должно стать членом ЕС. Слава Украине!

– сказал он.

Важно! Раздалась информация, что враг хочет заблокировать информационные каналы и объявить о капитуляции Киева. Украинские власти и ВСУ сообщили – наше государство готово только к победе, никакой капитуляции не будет.

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