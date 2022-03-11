Саммит ЕС вчера – это еще не победа, но точно путь к ней. И прекратите разгонять зраду, что не дали статус кандидата.

Решительный сигнал

Нашу заявку будет рассматривать Европейская комиссия по ускоренной процедуре. Это, конечно, не пару недель, но и не полгода, как всегда это бывает.

Актуально Нам выпал шанс выступить против оккупантов единым фронтом

Украина является членом европейской семьи – значит, никто в Евросоюзе не пойдет на компромиссы и "договорняки" с РФ. Не будет отдавать нас в сферу влияния России.

Отсчет начался

Нашу заявку будут рассматривать отдельно от Грузии и Молдовы. Украинцы, готовые погибать за свои достоинство, свободу и будущее, заслужили особое отношение к себе. Уважение и доверие.

Вспоминаю Ассоциацию и безвиз: после победы у нас будет очень много работы, и мы ее сделаем. Мы все увидим украинский флаг в Брюсселе!

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Обратите внимание – выступление Зеленского о движении Украины в ЕС: смотрите видео