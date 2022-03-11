Рішучий сигнал

Нашу заявку розглядатиме Європейська комісія за прискореною процедурою. Це, звісно, не пару тижнів, але й не пів року, як завжди це буває.

Актуально Нам випав шанс виступити проти окупантів єдиним фронтом

Україна є членом європейської родини – це означає, що ніхто в Євросоюзі не піде на компроміси і "договорняки" з РФ. Не буде віддавати нас у сферу впливу Росії.

Відлік почався

Нашу заявку розглядатимуть окремо від Грузії та Молдови. Українці, які готові гинути за свої гідність, свободу та майбутнє, заслужили на особливе ставлення до себе. На повагу та довіру.

Згадую Асоціацію та безвіз: після перемоги в нас буде дуже багато роботи, й ми її зробимо. Ми всі побачимо український прапор у Брюсселі!

Радимо Чому російська пропаганда розрахована на дебілів

Важливо! Збройні Сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!

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Зверніть увагу – виступ Зеленського про рух України в ЄС: дивіться відео