Мы все время слышали артиллерию России, слышали бомбардировки детсадов, школ, больниц, – пленный

Российские военные рассказали, что уже после того, как сдались в плен украинской армии, находясь в госпитале, слышали как РФ продолжали бомбить город, жилые кварталы.

Брифинг пленных российских разведчиков состоялся в агентстве "Интерфакс-Украина", передает 24 канал.

Внимание Слышали в радиоэфире, что одну из наших бригад полностью уничтожили, – пленные россияне

Когда мы находились в госпитале, мы все время слышали обстрелы тяжелой артиллерии России, а также бомбардировки самолетами по госпиталям, учебным заведениям, детсадам, медучреждениям,

– рассказал пленный Галкин Сергей.

По его словам, самолеты постоянно сбрасывали бомбы, прибывали новые. Бесконечный шквал огня был, из тяжелейшей техники залпового огня, артиллерийских систем – бомбардировки продолжались бесконечно.

Известно, что на пресс-конференцию привели 10 российских военных, которые решили добровольно сдаться в плен. Они утверждают, что с ними хорошо обращаются и дали позвонить родным. Кроме этого, несколько пленных отметили, что не хотят возвращаться в Россию и переживают за свои семьи.

Смотреть пресс-конференцию пленных

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