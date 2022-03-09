Брифінг полонених російських розвідників відбувся в агентстві "Інтерфакс-Україна", передає 24 канал.

Увага Чули в радіоефірі, що одну з наших бригад повністю знищили, – полонені росіяни

Коли ми перебували в госпіталі, ми весь час чули обстріли важкої артилерії Росії, а також бомбардування літаками по госпіталях, навчальних закладах, дитсадках, медзакладах,

– розповів полонений Галкін Сергій.

За його словами, літаки постійно скидали бомби, прибували нові. Нескінченний шквал вогню був, з найтяжчої техніки залпового вогню, артилерійських систем – бомбардування тривали нескінченно.

Відомо, що на пресконференцію привели 10 російських військових, які вирішили добровільно здатися в полон. Вони стверджують, що з ними добре поводяться і дали подзвонити рідним. Окрім цього, кілька полонених зазначили, що не хочуть повертатися в Росію й переживають за свої сім’ї.

Дивитись пресконференцію полонених

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