Беларусь подошла к очередным выборам в состоянии кризиса. Действующий президент Лукашенко пытается удержаться у власти, а граждане стремятся к изменениям. Подробнее о политических трансформациях в Беларуси – читайте далее.

Украину и Беларусь довольно часто сравнивают, однако между ними есть весомое отличие. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

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Об Украине и Беларуси

Активист пояснил: речь идет о том, что в Украине никогда не было диктатуры. Именно поэтому белорусы всегда завидовали любой украинской оппозиции.

Ведь они устраивали митинги на хорошо оборудованной сцене, с хорошим экраном и аппаратурой. А мы были счастливы, если хотя бы мегафон удавалось пронести,

– пояснил Санников.

Он также подчеркнул, что в Беларуси на сегодня – более 1 000 человек репрессированы, сотни находятся в тюрьмах, аресты продолжаются. Несмотря на это, сопротивление и протесты будут продолжаться.

"Думаю, на этот раз это продлится вплоть до победы. Потому что никакими репрессиями людей, которые решили, что заслуживают лучшей жизни, уже не остановить", – подытожил Санников.

Об аресте диджеев

Отметим, что 7 августа диджеи, которые должны были заниматься музыкальным сопровождением выступлений чиновников в Минске, неожиданно включили песню Виктора Цоя "Перемен". За это ребят отправили на 10 дней в СИЗО.

Санников пояснил, что эта песня – негласно запрещена в Беларуси. Однако время от времени она все же звучит и является одним из символов протеста.

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"Как кто-то пошутил – никогда не думал, что за песню Цоя, которой уже 30 лет, будут отправлять за решетку. То есть она до сих пор несет некое послание, особенно молодежи. Это опасно для людей, которые это сделали. Но они сразу стали героями", – рассказал он.

И подчеркнул, что они не просто включили песню Цоя, а еще и сделали это, когда началось выступление певца, который поддерживает действующего президента. Поэтому это двойная акция против Лукашенко.



Диджеи Владислав Соколовский и Кирилл Галанов / Фото "Радио Свобода"

По словам Санникова, задержали диджеев из-за доноса главы администрации Центрального района. Именно он вызвал милицию. Впоследствии их приговорили к 10 суткам ареста.

Власть напугана, – Санников

Активист сообщил, что в Беларуси планируется флешмоб в их поддержку. Людей призывали открывать окна в авто, показывать белые ленты и таким образом поддержать ребят.

Это показывает, что Лукашенко проигрывает "по всем статьям". Он пытается удерживать власть такими полицейскими методами. Но вряд ли народ уже можно остановить,

– считает он.

Санников также отметил, что белорусская власть не видит никакого отпора со стороны демократических государств, которые могли бы это сделать. Он убежден, что Запад мог бы жестче и решительнее высказываться в поддержку прав человека. Но этого не происходит.

Активист напомнил, что массовые задержания также происходили в 2010 году. Однако тогда это все началось уже после выборов, а сейчас – до. Это свидетельствует о том, что власть напугана.

"Ведь Лукашенко не имеет поддержки – не зря он получил кличку "Саша 3%". Поэтому стоит ожидать серьезного противостояния и нарастания протестов, пока белорусам не удастся сменить власть", – убежден он.

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