Білорусь підійшла до чергових виборів у стані кризи. Чинний президент Лукашенко намагається утриматися при владі, а громадяни прагнуть змін. Докладніше про політичні трансформації у Білорусі – читайте далі.

Україну та Білорусь досить часто порівнюють, проте між ними є вагома відмінність. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

Варте уваги Під час виборів головна конкурентка Лукашенка зібрала багатотисячний мітинг: фото

Про Україну та Білорусь

Активіст пояснив: йдеться про те, що в Україні ніколи не було диктатури. Саме тому білоруси завжди заздрили будь-якій українській опозиції.

Адже вони влаштовували мітинги на добре облаштованій сцені, з хорошим екраном та апаратурою. А ми були щасливі, якщо хоча б мегафон вдавалося пронести,

– пояснив Санніков.

Він також підкреслив в Білорусі на сьогодні – понад 1000 людей репресовані, сотні перебувають в тюрмах, арешти продовжуються. Попри це, супротив та протести продовжуватимуться.

"Думаю, цього разу це триватиме аж до перемоги. Бо ніякими репресіями людей, які вирішили, що заслуговують кращого життя, вже не зупинити", – підсумував Санніков

Про арешт діджеїв

Зазначимо, що 7 серпня діджеї, які повинні були опікуватися музичним супроводом виступів чиновників у Мінську, несподівано увімкнули пісню Віктора Цоя "Перемен". За це хлопців відправили на 10 днів в СІЗО.

Санніков пояснив, що ця пісня – негласно заборонена в Білорусі. Проте час від часу вона все ж лунає та є одним із символів протесту.

У Мінську співають пісню "Перемен": дивіться відео

"Як хтось пожартував – ніколи не думав, що за пісню Цоя, якій вже 30 років, будуть відправляти за ґрати. Тобто вона досі несе якесь послання, особливо молоді. Це небезпечно для людей, які це зробили. Але вони зразу стали героями", – розповів він.

І наголосив, що вони не просто увімкнули пісню Цоя, а ще й зробили це, коли почався виступ співака, який підтримує чинного президента. Тому це подвійна акція проти Лукашенка.



Діджеї Владислав Соколовський та Кирило Галанов / Фото "Радіо Свобода"

За словами Саннікова, затримали діджеїв через донос голови адміністрації Центрального району. Саме він викликав міліцію. Згодом їх засудили до 10 діб арешту.

Влада налякана, – Санніков

Активіст повідомив, що в Білорусі планується флешмоб на їх підтримку. Людей закликали відкривати вікна в авто, показувати білі стрічки і в такий спосіб підтримати хлопців.

Це показує, що Лукашенко програє "по всіх статтях". Він намагається втримувати владу такими поліцейськими методами. Але навряд чи народ вже можна зупинити,

– вважає він.

Санніков також зауважив, що білоруська влада не бачить жодної відсічі з боку демократичних держав, які могли б це зробити. Він переконаний, що Захід міг би жорсткіше та рішучіше висловлюватися на підтримку прав людини. Але цього не відбувається.

Активіст нагадав, що масові затримання також відбувалися в 2010 році. Проте тоді це все почалося вже після виборів, натомість зараз – до. Це свідчить про те, що влада налякана.

"Адже Лукашенко не має підтримки – не дарма він отримав кличку "Саша 3%". Тому варто очікувати серйозного протистояння та наростання протестів, аж поки білорусам не вдасться змінити владу", – переконаний він.

Вибори в Білорусі: що варто знати