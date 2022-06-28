Мы защищаем нашу Независимость и Конституцию
28 июня 2022 , 18:10Читати новину українською
Источник:фейсбук Александра Завитневича
26 лет нашей Конституции! Сегодня мы защищаем нашу Независимость и нашу Конституцию с оружием в руках и каждый на своем фронте.
Конституция как оружие
Мы отстаиваем те постулаты, записанные в первых статьях Основного Закона.
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Украина является суверенным, независимым государством, территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна.
Мы обязательно победим
Крым, Херсон, Изюм, Мариуполь, Донецк и другие города и села – были и будут украинскими.
Конституция стоит на защите самых высоких социальных ценностей - жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности.
Мы обязательно победим! Мира и победы, восстановление и рост в европейской семье!