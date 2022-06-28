Мы защищаем нашу Независимость и Конституцию

26 лет нашей Конституции! Сегодня мы защищаем нашу Независимость и нашу Конституцию с оружием в руках и каждый на своем фронте.

Конституция как оружие

Мы отстаиваем те постулаты, записанные в первых статьях Основного Закона.

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Украина является суверенным, независимым государством, территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна.

Мы обязательно победим

Крым, Херсон, Изюм, Мариуполь, Донецк и другие города и села – были и будут украинскими.

Конституция стоит на защите самых высоких социальных ценностей - жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности.

Мы обязательно победим! Мира и победы, восстановление и рост в европейской семье!