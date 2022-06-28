Конституція як зброя
Ми відстоюємо ті постулати, які записані у перших статтях Основного Закону.
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Україна є суверенною, незалежною державою, територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Ми обов'язково переможемо
Крим, Херсон, Ізюм, Маріуполь, Донецьк та інші міста та села – були і будуть українськими.
Конституція стоїть на захисті найвищих соціальних цінностей — життя і здоров’я, честі та гідності, недоторканності та безпеки.
Ми обов'язково переможемо! Миру і перемоги, відновлення та зростання у європейській родині!