О новой Украине, защите от угроз и цене независимости: Зеленский обратился к студентам вузов

Президент Владимир Зеленский обратился к студентам и ректорам вузов Украины. Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина находится в такой ситуации, когда мы сами выбираем ей будущее.

Президент подчеркнул, что хотел бы построить разговор в форме диалога. Речь пойдет не о лекции и семинаре, которые хорошо знакомы каждому студенту.

Актуально Обстрелы Севера, провальные наступления россиян на Востоке: карта боевых действий на 19 мая

Миллионы людей борются сейчас за право на жизнь и свободу

Для нашей страны сейчас совершенно особое время. Миллионы наших людей сейчас борются за право на жизнь и свободу для нашего народа. И это действительно открывает пространство возможностей. Именно сейчас и именно наша страна находится в такой ситуации, когда мы можем выбрать для нее такое будущее, как мы решим,

– пояснил Зеленский.

Президент поинтересовался у студентов и преподавателей, в какой именно стране они хотят жить? Глава государства отметил, что единицы стран могут не просто "пофиксить" имеющуюся систему, а создать новую – на основе того, что является лучшим.

Зеленский отметил, что люди, выехавшие из-за войны за границу, увидели, что есть вещи, которые в Украине намного лучше, чем у других. Например, цифровизация, доступная связь, сфера услуг.

Россия всегда будет рядом и будет угрозой, – президент

Мы должны понять, что Россия всегда будет рядом. И, возможно, всегда будет угрозой. После 24-го февраля нам уже многое удалось. И сейчас, например, вы можете увидеть, как принципиально по-другому оценивается миром наш потенциал,

– заметил президент.

Зеленский отметил, что мир сейчас по-другому смотрит на Украину и ее шансы на победу, однако главное – что сами украинцы думают о себе и своем государстве. Для того чтобы понять, могут ли украинцы защититься от агрессивного соседа нужно ответить на много вопросов – относительно величины и вида армии, расходов на оборону, призыва.

Глава государства привел пример заголовков издания Forbes. Еще в феврале в одном из них говорилось – Россия нападет на Украину, а уже в мае ситуация изменилась – вторгнется ли Украина в Россию.

Читайте также Враг деморализован: денег не получает, бойцов теряет, есть случаи дезертирства

Эта война может завершиться для Украины гарантиями безопасности

Зеленский отметил, что для Украины эта война может завершиться теми или иными гарантиями безопасности. Это действительно, подчеркнул президент, – действительно хороший шанс создать на десятилетия инструмент, который позволит жить спокойно.

Все равно мы будем думать всегда о защите. И должны понимать, что не бывает лучшей безопасности, чем готовность граждан защищать свое государство. Потому что это защита себя прежде всего – своих семей, своих домов, своей земли, своего образа жизни. Это и есть государство – все это,

– добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что на все вопросы, которые он задавал своим собеседникам, у него есть свой вариант ответа, однако этим Украина отличается от России: один человек не решает все.

Президент обсудил со студентами вопрос об оружии

Также президент в разговоре поднял вопрос владения огнестрельным оружием. Он поинтересовался, каким должен быть порядок и система. Это особенно актуально из-за нашего соседства с государством-агрессором.

Какие вопросы еще задавал Зеленский студентам и ректорам

Следует решить, как будет работать граница с Россией после войны. В общем, возможны ли "отношения" с такими соседями?

О продолжительности получения высшего образования. Все ли специальности требуют 5-летнего обучения?

Президент поинтересовался мнением собеседников относительного частного образования.

Последний вопрос, который прозвучал, – вопрос о войне

Эта война сейчас для нас – бесспорно, война за независимость. Можно сказать, что это отложенная война. Отложенная на 30 лет, учитывая то, как мы получили независимость в 1991 году. Или и на сотни лет, учитывая предыдущую историю нашего великого государства,

– заметил глава государства.

Зеленский не сомневается, что Украина получит свою независимость, однако призвал помнить ее цену. Эта цена – это десятки тысяч жизней. Это все ради того, чтобы каждый смог выбрать будущее для своей страны, завершил Владимир Зеленский.

Советуем посмотреть: Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки