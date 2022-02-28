Мы здесь, а Россия обстреливает людей ракетами, – Кислица эмоционально обратился к Совбезу ООН

Постоянный представитель Украины Сергей Кислица выступил на заседании Совбеза ООН. Он обратил внимание на зверские действия России и призвал немедленно остановить агрессора.

Кислица поблагодарил членов Совбеза, что подняли вопросы войны в Украине. Ведь каждый день из-за агрессии, которую развязала Россия, растут страдания людей по всей стране, пишет 24 канал.

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Постпред Украины подчеркнул, что эта война была развязана Россией не только с нарушением международного права, она нарушает мировую совесть. Нашему государству нужна помощь в безопасности, но этого недостаточно. Кислица призвал международные организации оказать нам гуманитарную помощь.

Ситуация может резко ухудшиться

"Просим регистрировать все случаи нарушения международного права. Почти все докладчики сегодня давали оценку ситуации в Украине о том, что она может резко ухудшиться", – отметил он.

Сегодня пятый день полномасштабной необоснованной войны, которую Россия развязала против Украины. Против страны в сердце Европы против идеалов демократии. Это самая ужасная, самая масштабная война со времен Второй мировой,

– подчеркнул Кислица.

Постпред Украины вспомнил о жестоком обстреле Харькова российскими "Градами". Атака оккупанта привела к смерти и ранению десятков гражданских. "Теперь под обстрелами Киев, где живут 3,5 миллиона человек", – отметил он.

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Россия умышленно убивает мирных людей

Кислица отметил, что захватчики продолжают обстреливать в Украине детские дома, садики, больницы и мобильные бригады медицинской помощи. Он подчеркнул, что это не действия страны, у которой есть законное беспокойство о безопасности, а страны, которая намеренно убивает мирных людей. "Это не подлежит обсуждению, это военные преступления", – подчеркнул постпред.

В настоящее время, как мы сидим здесь, российские ракеты разрушают критически важную инфраструктуру. Это может привести к серьезной экологической катастрофе и радиологическому загрязнению,

– предостерег украинец.

"Международное гуманитарное право говорит ясно: эти объекты не могут быть военными целями. Гражданское население Украины первым испытывает страдания от таких нападений. Если мы не отреагируем сегодня, это может произойти", – добавил Кислица.

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