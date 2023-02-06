Мы ждем визита главы МИД Израиля и будет откровенный разговор, - Кулеба

Украина ждет визита министра иностранных дел Израиля Эли Коэна. Планируют откровенный разговор о дальнейшем развитии сотрудничества.

Предложение к Израилю от Украины – простое. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал.

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Мы ждем визита моего коллеги – министра иностранных дел Израиля, – который по моему приглашению прибудет в Киев,

– отметил дипломат.

Откровенный разговор, продолжил глава МИД, продлится за закрытыми дверями, в безопасной среде. Будут обсуждать, как дальше будет развиваться сотрудничество между странами.

Нет условий, но есть списки оружия

Кулеба подчеркнул, что для Израиля нет никаких конкретных требований. Однако Украина предоставляла списки нужного оружия, которые были заточены под каждую страну, учитывая возможность и наличие. Списки передавать каждой стране, в том числе и Израилю. Министр отметил, что у Украины равноправные с Израилем отношения.

"Мы готовы открыть диалог с новым правительством Израиля без предпосылок", – подытожил Кулеба.