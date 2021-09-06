Мы же не семейная пара, – Малюська ответил, за что его не любит Ермак

Денис Малюська занимает должность министра юстиции уже 2 года. И за это время, по его же словам, у него сложились хорошие отношения со всеми.

Министр в интервью поспешил опровергнуть, что пользуется особой поддержкой или, наоборот, состоит в плохих отношениях с кем-то из политиков.

Важно А сколько министров так могут, – Малюська объяснил свой экстравагантный имидж и поступки

Про отношения с Ермаком

Малюська отметил, что с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком у него хорошие отношения.

Мы же не семейная пара, чтобы любить друг друга. Рабочие отношения хорошие со всеми,

– заверил министр.

Личная поддержка у президента

Глава Минюста уверен, что каждый министр, находящийся на своем посту, имеет поддержку президента.

Когда мы заходили на должности, в самом начале, было согласование с президентом и презентация своего плана действий. И потом периодически синхронизация часов, представление своих планов,

– пояснил малюська.

Денис Малюська является одним из немногих министров, которые остались после отставки Алексея Гончарука.