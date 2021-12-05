Мы зубами горло перегрызем, но Путина остановим, – Рыбачук

Олег Рыбачук заявил, что украинцы всегда объединяются, когда возникает угроза для их безопасности. Примером этого является Революция Достоинства.

На место одного убитого приходили сотни других

Российский президент Владимир Путин ожидал, что после первых расстрелов на Майдане все разбегутся. Однако произошло все наоборот. Об этом в интервью 24 каналу рассказал политик и общественный деятель, глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

Интересно Рыбачук рассказал о величайшем достижении Евромайдана

Убрали женщин, убрали детей и пришли люди, которые имеют боевой опыт Афганистана, пришли люди, для которых Украина, без пафоса, важнее личной жизни. На место одного убитого приходили буквально сотни других,

– вспомнил Рыбачук первые дни Майдана.

Он подчеркнул, что для таких людей как Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко – это страшная вещь. Ведь в своих странах они запугивают людей и подобное не происходит. В этом и есть главная разница между украинцами.

Украинцы готовы воевать

По мнению Рыбачука, это может быть связано с тем, что наш народ много веков пытались уничтожить. Поэтому сейчас, чувствуя угрозу безопасности, украинцы отдадут жизнь за будущее своих детей. "Мы помним, что означает тоталитарная система", – подчеркнул глава "Центра совместных действий".

Мы потеряли половину нации во времена Сталина и после него. Поэтому украинцы готовы, а сейчас тем более – воевать. Мы зубами горло перегрызем, но Путина остановим,

– заверил политик.

Украинцы доказали Европе, что Путин – враг. Теперь наша страна чувствует себя в "европейском лагере".

Отметим, на фоне информации о возможном наступлении России в январе – феврале 2022 года возросло количество добровольцев территориальной обороны. Очередной всплеск желающих попасть в "партизанские отряды" ожидают с 1 января.

Важно! Сайт 24 канала запустил проект "Баррикады Достоинства", в котором напомнит о страшных, но таких важных днях для Украины. 8 лет назад миллионы людей вышли на Революцию Достоинства, чтобы отстоять свои европейские права. Поэтому вместе вспомним избиение студентов, "Марш миллионов", революционный Новый год, "кровавое Крещение", первые смерти активистов, бурный февраль и убийства Небесной Сотни. Об этом будут говорить сами же майдановцы, бывшие студенты, родственники погибших, юристы, священники и другие люди, которые имели отношение к Майдану.

Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

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