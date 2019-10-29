Мы дали ему карт-бланш, – Богдан объяснил, почему Авакова не уволили

Глава Офиса Президента Андрей Богдан сказал, что они оставили Арсена Авакова на посту главы МВД, потому что он обеспечил честные выборы в Украине.

Такое мнение он озвучил в интервью изданию "Украинская правда". Он заверил: "Аваков – профессиональный человек, который обеспечил честные выборы".

К слову: Аваков пообещал ежеквартально отчитываться о расследовании преступлений против журналистов

По его словам, он работал на достижение законного и справедливого результата и он обеспечил это.

И если тебе выгодно сделать какую-то вещь, но совесть тебе не дает это сделать, лучше сделать по совести. Мы дали ему карт-бланш новой каденции, при которой он должен завоевать себе симпатию общества. Или не завоевать,

– объяснил Богдан.

Политик пояснил, что Аваков минимизировал негативное влияние во время избирательной кампании многих силовых структур. Также добавил: "И честно, если бы не Арсен Аваков, то этих выборы в такой форме не состоялись бы".

В нашей системе координат Аваков не имеет точно никакого отношения ни к каким денежным потокам, ни к каким схемам, ни к какой ситуации, которая может двигать негатив. Вот ни к одной,

– подчеркнул глава Офиса Президента.

Также добавил: "Если такой случай где-то будет продемонстрирован и это будет реалистичный случай, то я думаю, что реакция президента, парламента, моя, Кабинета министров будет незамедлительная".

К слову, ранее Владимир Зеленский заявил, что Арсен Аваков сейчас на испытательном сроке. А премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что решение оставить политика в новом правительстве было одним из самых сложных. Однако, главе МВД четко "обозначили красные линии", за которые нельзя переступать.

Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала