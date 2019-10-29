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      Ми дали йому карт-бланш, – Богдан пояснив, чому Авакова не звільнили

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      Богдан пояснив, чому Авакова не звільнили
      Богдан пояснив, чому Авакова не звільнили / Колаж 24 каналу

      Глава Офісу Президента Андрій Богдан сказав, що вони залишили Арсена Авакова на посаді глави МВС, бо він забезпечив чесні вибори в Україні.

      Таку думку він озвучив в інтерв'ю виданню "Українська правда". Він запевнив: "Аваков – професійна людина, яка забезпечила чесні вибори".

      До слова: Аваков пообіцяв щокварталу звітувати про розслідування злочинів проти журналістів

      За його словами, він працював на досягнення законного і справедливого результату і він забезпечив це.

      І якщо тобі вигідно зробити якусь річ, але совість тобі не дає це зробити, краще зробити по совісті. Ми дали йому карт-бланш нової каденції, на якій він має завоювати собі симпатію суспільства. Або не завоювати,
      – пояснив Богдан.

      Політик пояснив, що Аваков мінімізував негативний вплив під час виборчої кампанії багатьох силових структур. Також додав: "І чесно, якби не Арсен Аваков, то цих виборів у такій формі не відбулось би".

      У нашій системі координат Аваков не має точно жодного відношення ні до яких грошових потоків, ні до яких схем, ні до якої ситуації, яка може рухати негатив. От до жодної,
      – наголосив глава Офісу Президента.

      Також додав: "Якщо такий випадок десь буде продемонстрований і це буде реалістичний випадок, то я думаю, що реакція президента, парламенту, моя, Кабінету міністрів буде негайна".

      До слова, раніше Володимир Зеленський заявив, що в Арсен Аваков нині є на випробувальному терміні. А прем'єр-міністр Олексій Гончарук пояснював, що рішення залишити політика у новому уряді було одним із найскладніших. Проте, главі МВС чітко "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.

      аваков
      Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Офіс Президента Андрій Богдан Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
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