Мы на самом деле не мыслили одинаково, – Трамп прокомментировал увольнение Тиллерсона

Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря США. Теперь его обязанности будет исполнять Майк Помпео, который до сих пор был главой ЦРУ.

Глава Белого дома решил сменить своего главного дипломата перед предстоящей встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном и переговорами с другими странами по вопросам торговли, рассказал в коментарии для CNN неназванный высокопоставленный чиновник США.

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Как сообщил анонимный источник, Трамп попросил Тиллерсона уйти в отставку еще 9 марта. Позже официальный представитель президента США объяснил, что начальник штаба Белого дома Джон Келли предупредил Тиллерсона, что его заменят, но не указал, в какие сроки это будет сделано. Зато заместитель Государственного секретаря по публичной дипломатии Стив Гольдштейн утверждает, что Тиллерсон не разговаривал с Трампом и не знает причин своей отставки.

Комментируя увольнение Рекса Тиллерсона для прессы, Трамп заметил, что уважает "интеллект" своего бывшего госсекретаря и они с ним хорошо поработали.

"Я думаю, что сейчас Рекс будет намного счастливее", – высказался президент США.

Глава Белого дома также добавил, что они с Тиллерсоном имели разные точки зрения по некоторым вопросам, в частности, Трамп назвал ядерное соглашение с Ираном в качестве примера разногласий.

Мы на самом деле не мыслили одинаково. С Майком Помпео мы имеем аналогичный образ мышления,

– прокомментировал лидер Соединенных Штатов.

Стоит заметить, что Тиллерсон критиковал Трампа не только за его желание расторгнуть ядерное соглашение с Ираном. Пока, уже экс-госсекретарь, работал над дипломатическим урегулированием ситуации с КНДР, Трамп заявлял, что Тиллерсон "зря теряет на это свое время". Он также дистанцировал себя от расистских заявлений Трампа о виновных в насилии в Шарлотсвилле прошлым летом.

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К тому же, Тиллерсон хотел, чтобы Трамп подтвердил солидарность США с НАТО в отношении принципа совместной обороны, но глава Белого дома этого не сделал. Наоборот, в мае 2017 года на саммите стран Североатлантического альянса он напомнил его участникам, что они должны вовремя оплачивать свои долги перед Америкой за оборонные расходы.

В общем президент США Дональд Трамп уже давно не скрывал своего недовольства Рексом Тиллерсоном. Слухи о возможных кадровых изменениях в руководстве Государственного департамента Америки появились еще в ноябре 2017 года, когда Белый дом обнародовал предварительный план по устранению Тиллерсона. Хотя официально эта информация и отрицалась.

По этому поводу авторитетное издание The New York Times отмечало, что несмотря на все своими политические и бюрократические "спотыкания" Рекс Тиллерсон в качестве государственного секретаря был "устойчивым голосом умеренности в том, как администрация Трампа сотрудничает с миром". И этот голос будет потерян, если вместо него Трамп все же назначит Помпео.

Однако, по словам аналитиков, Помпео имеет значительное преимущество перед Тиллерсоном – это, в первую очередь, его "здоровые" отношения с Трампом, говорилось в публикации.

Кто такой Рекс Тиллерсон?

Возглавлял Госдепартамент США с 20 января 2017 года, с тех пор как Трамп стал президентом. В прошлом он был руководителем нефтяной компании ExxonMobil и дипломатической работой никогда не занимался. Слухи об отставке Тиллерсона ходили уже давно, в частности, в связи с серьезными разногласиями в позициях Трампа и руководителя американского внешнеполитического ведомства.



В российско-украинском конфликте Тиллерсон всегда считал вопрос Украины приоритетным для США.

Кто такой Майк Помпео?

Американский политик-республиканец Майк Помпео был назначен на пост главы ЦРУ в январе 2017 года. С 2011 до 2017 года он представлял Канзас в Палате предстаникив США. Помпео активно критиковал политику Хиллари Клинтон, когда она была на должности госсекретаря, а во время президентской гонки в Америке в 2016 году поддерживал сенатора от Флориды Марко Рубио. Сначала Помпео критиковал и Трампа, но впоследствии развил с ним хорошие отношения.