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Ми насправді не мислили однаково, – Трамп прокоментував звільнення Тіллерсона

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Дональд Трамп прокоментував відставку Рекса Тіллерсона із поста держсекретаря США
Дональд Трамп прокоментував відставку Рекса Тіллерсона із поста держсекретаря США / Newsweek

Дональд Трамп оголосив про звільнення Рекса Тіллерсона з посади Держсекретаря США. Тепер його обов'язки виконуватиме Майк Помпео, який до цього часу був главою ЦРУ.

Глава Білого дому вирішив змінити свого головного дипломата перед майбутньою зустріччю із лідером КНДР Кім Чен Ином та перемовинами з іншими країнами щодо питань торгівлі, розповів у комнетарі для CNN неназваний високопосадовець США.

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Як повідомило анонімне джерело, Трамп попросив Тіллерсона піти у відставку ще 9 березня. Пізніше офіційний представник президента США пояснив, що начальник штабу Білого дому Джон Келлі попередив Тіллерсона, що його замінять, але не вказав, у які терміни це буде здійснено. Натомість заступник Державного секретаря із публічної дипломатії Стів Гольдштейн запевняє, що Тіллерсон не розмовляв із Трампом і не знає причин своєї відставки.

Коментуючи звільнення Рекса Тіллерсона для преси, Трамп зауважив, що поважає "інтелект" свого колишнього держсекретаря і вони з ним добре попрацювали.

"Я думаю, що зараз Рекс буде набагато щасливіший", – висловився президент США.

Глава Білого дому також додав, що вони із Тіллерсоном мали різні точки зору з деяких питань, зокрема, Трамп назвав ядерну угоду з Іраном як приклад розбіжностей.

Ми насправді не мислили однаково. З Майком Помпео ми маємо аналогічний спосіб мислення,
– прокоментував лідер Сполучених Штатів.

Варто зауважити, що Тіллерсон критикував Трампа не лише за його бажання розірвати ядерну угоду з Іраном. Доки вже екс-держсекретар працював над дипломатичним врегулюваням ситуації щодо КНДР, Трамп заявляв, що Тіллерсон "дарма гає на це свій час". Він також дистанціював себе від расистських заяв Трампа про винних у насильстві в Шарлотсвіллі минулого літа.

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До того ж, Тіллерсон хотів, аби Трамп підтвердив солідарність США з НАТО щодо принципу спільної оборони, але глава Білого дому цього не зробив. Навпаки, у травні 2017 року на саміті країн Північноатлантичного альянсу він нагадав його учасникам, що вони повинні вчасно сплачувати свої борги перед Америкою за оборонні витрати.

Загалом президент США Дональд Трамп вже давно не приховував свого невдоволення Рексом Тіллерсоном. Чутки щодо можливих кадрових змін у керівництві Державного департаменту Америки з'явилися ще у листопаді 2017 року, коли Білий дім оприлюднив попередній план щодо усунення Тіллерсона. Хоча офіційно ця інформація і заперечувалась.

Із цього приводу авторитетне видання The New York Times зазначало, що за усіма своїми політичними та бюрократичними "спотиканнями" Рекс Тіллерсон у ролі державного секретаря був "стійким голосом поміркованості в тому, як адміністрація Трампа співпрацює зі світом". І цей голос буде втрачений, якщо замість нього Трамп все ж призначить Помпео.

Водночас, за словами аналітиків, Помпео має значну перевагу перед Тіллерсоном – це, в першу чергу, його "здорові" відносини з Трампом, йшлося у публікації.

Хто такий Рекс Тіллерсон? Очолював Держдепартамент США з 20 січня 2017 року, відтоді як Трамп став президентом. У минулому він був керівником нафтової компанії ExxonMobil і дипломатичною роботою ніколи не займався. Чутки про відставку Тіллерсона ходили вже давно, зокрема, у зв'язку із серйозними розбіжностями в позиціях Трампа і керівника американського зовнішньополітичного відомства.

У російсько-українському конфлікті Тіллерсон завжди вважав питання України пріоритетним для США.

Хто такий Майк Помпео? Американський політик-республіканець Майк Помпео був призначений на пост глави ЦРУ у січні 2017 року. Із 2011 до 2017 року він представляв Канзас у Палаті предстаників США. Помпео активно критикував політику Гілларі Клінтон, коли вона була на посаді держсекретаря, а під час президентської гонки в Америці у 2016 році підтримував сенатора від Флориди Марко Рубіо. Спершу Помпео критикував і Трампа, але згодом розвинув із ним хороші відносини.

Теги: Дональд Трамп Рекс Тіллерсон ЦРУ Новини США Новини політики
Джерело: 24 Канал
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