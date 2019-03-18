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      Мы непоколебимы – глава МИД Британии об оккупированном Крыме и дальнейших намерениях Кремля

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      Мы непоколебимы – глава МИД Британии об оккупированном Крыме и дальнейших намерениях Кремля
      / Фото из открытых источников

      Лондон остается непоколебимым и осуждает захват Россией Крыма в 2014 году – Великобритания никогда не признает этого факта. Однако там отмечают, что Москва не меняет линию своего поведения в отношении Украины.

      Лондон никогда не признает российскую оккупацию Крыма и призывает Кремль прекратить незаконный контроль полуострова, отметил глава МИД Великобритании Джереми Хант в пятую годовщину оккупации украинского полуострова.

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      Так, Россия продолжает воплощение намерений, которое начала еще с оккупации Крыма. К «типичному» поведению России принадлежат поставки оружия и персонала на оккупированный ею Донбасс, незаконное строительство Крымского моста и попытки блокировать украинскую морскую торговлю через Керченский пролив.

      Мы присоединяемся к НАТО и ЕС, осуждая необоснованное использование Россией силы к украинским судам в ноябре прошлого года. Великобритания вместе с нашими партнерами ЕС и G7 остается непреклонной в нашей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Крым – Украина,
      – подчеркнул он.

      При этом Хант напомнил о систематических нарушениях прав человека в оккупированном Крыму. Глава британского МИД призвал освободить всех политических заключенных, так и 24 украинских моряков, которые были захвачены в прошлом году.

      Отметим, в этом марте проходит пять лет со времени, как Россия оккупировала украинский Крым. В Беларуси журналисты негосударственных СМИ не пришли на пресс-конференцию, организованную российским послом Михаилом Бабичем по этому случаю. Они объяснили – не хотят, чтобы их читатели трактовали их участие в таком мероприятии как поддержку оккупации Россией Крыма.

      Зато 18 марта глава Кремля Владимир Путин прибыл на полуостров. Там российский лидер планирует принять участие в ряде организованных оккупантами событий, а завершится все "праздничным концертом".

      Как Россия оккупировала Крым?
      Кремль начал операцию по захвату полуострова 20 февраля 2014 года. В те дни в Украине был Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце месяца Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков – впоследствии они получили название "зеленые человечки". Параллельно здесь появилась группировка российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма". 1 марта Совет Федерации РФ фактически узаконил пребывание российских военных на территории Крыма.

      16 марта 2014 года в Крыму Москва провела так называемый "референдум", на котором поставила вопрос о "присоединении" полуострова. Сам плебисцит был незаконным, а результаты – сфальсифицированными. В итоге это действо не признали ни Украина, ни цивилизованный мир.

      18 марта, опираясь на фальсифицированные результаты крымского "голосования", президент РФ Путин вместе с руководителями оккупационных властей Крыма ("премьер-министром" Аксеновым, "спикером Совета Крыма" Константиновым, "уполномоченным представителем Севастополя" Чалым) подписал закон о включении Крыма в состав России.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Великобритания
      Источник: 24 Канал
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