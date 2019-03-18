Ми непохитні, – глава МЗС Британії про окупований Крим та подальші наміри Кремля

Лондон залишається непохитним і засуджує захоплення Росією Криму у 2014 році – Британія ніколи не визнає цього факту. Однак там зазначають, що Москва не змінює лінію своєї поведінки щодо України.

Лондон ніколи не визначає російську окупацію Кримі і закликає Кремль припинити незаконний контроль півострова, наголосив очільник МЗС Великої Британії Джеремі Хант у п’яті роковини окупації українського півострова.

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Так, Росія продовжує втілення намірів, яке розпочала ще від окупації Криму. До «типової» поведінки Росії належать постачання зброї та персоналу на окупований нею Донбас, незаконне будівництво Кримського мосту та намагання блокувати українську морську торгівлю через Керченську протоку.

Ми приєднуємося до НАТО та ЄС, засуджуючи необґрунтоване використання Росією сили до українських суден у листопаді минулого року. Велика Британія разом з нашими партнерами ЄС і G7 залишається непохитною у нашій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Крим – Україна,

– наголосив він.

При цьому Хант нагадав про систематичні порушення прав людини в окупованому Криму. Глава британського МЗС закликав звільнити як усіх політичних бранців, так і 24 українських моряків, які були захоплені минулого року.

Зазначимо, цього березня минає п'ять років від часу, як Росія окупувала український Крим. У Білорусі журналісти недержавних ЗМІ не прийшли на прес-конференцію, організовану російським послом Михайлом Бабичем із цієї нагоди. Вони пояснили – не хочуть, аби їхні читачі трактували їхню участь у такому заході як підтримку окупації Росією Криму.

Натомість 18 березня очільник Кремля Володимир Путін прибув на півострів. Там російський лідер планує взяти участь у низці організованих окупантами подій, а завершиться все "святковим концертом".

Як Росія окупувала Крим?Кремль почав операцію з захоплення півострова 20 лютого 2014 року. У ті дні в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Наприкінці місяця Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків – згодом вони отримали назву "зелені чоловічки". Паралельно тут з'явилося угруповання з російських "казаків", які діяли під прикриттям "самооборони Криму". 1 березня Рада Федерації РФ фактично узаконила перебування російських військових на території Криму.



16 березня 2014 року в Криму Москва провела так званий "референдум", на якому поставила питання щодо "приєднання" півострова. Сам плебісцит був незаконним, а результати – сфальсифікованими. У підсумку це дійство не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.



18 березня, спираючись на фальсифіковані результати кримського "голосування", президент РФ Путін разом з керівниками окупаційної влади Криму ("прем'єр-міністром" Аксьоновим, "спікером Ради Криму" Константиновим, "уповноваженим представником Севастополя" Чалим) підписав закон про включення Криму до складу Росії.