"Мы полностью готовы": Трамп заговорил о прекращении работы правительства США

Президент Дональд Трамп заявил, что администрация США готова к долгосрочному частичному прекращению работы правительства. Такая ситуация может возникнуть 22 декабря, если Сенат не одобрит резолюцию о дальнейшем финансировании.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет УНН.

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Так, американский лидер считает, что одобрение резолюции полностью зависит от Демократической партии.

Возможно, что случится прекращение. Я бы сказал, что шанс этого очень велик... Мы полностью готовы к очень долгому прекращению работы правительства,

– подчеркнул Трамп.

К слову, законодатели США до сих пор не приняли бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался 1 октября. Его необходимо утвердить до наступления 22 декабря, иначе работа правительства может быть частично приостановлена из-за отсутствия средств.

Без финансирования может остаться примерно четверть федерального правительства, в частности Госдепартамент, Минфин, Минторг и Министерство внутренней безопасности. Для других госучреждений Конгресс ранее одобрил выделение средств до конца сентября следующего года.

К слову, 19 декабря Дональд Трамп объявил, что войска США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны.