"Ми повністю готові": Трамп заговорив про припинення роботи уряду США

Президент Дональд Трамп заявив, що адміністрація США готова до довгострокового часткового припинення роботи уряду. Така ситуація може виникнути 22 грудня, якщо Сенат не схвалить резолюцію про подальше фінансування.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, пише УНН.

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Так, американський лідер вважає, що схвалення резолюції повністю залежить від Демократичної партії.

Можливо, що трапиться припинення. Я б сказав, що шанс цього дуже великий... Ми повністю готові до дуже довгого припинення роботи уряду,

– наголосив Трамп.

До слова, законодавці США досі не прийняли бюджет на 2019 фінансовий рік, який в США почався вже 1 жовтня. Його необхідно затвердити до настання 22 грудня, інакше робота уряду може бути частково припинена через відсутність коштів.



Без фінансування може залишитися тільки приблизно чверть федерального уряду, зокрема Держдепартамент, Мінфін, Мінторг і Міністерство внутрішньої безпеки. Для інших держустанов Конгрес раніше схвалив виділення коштів до кінця вересня наступного року.

До слова, 19 грудня Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів"Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни.