Российские оккупанты на Купянском направлении массово болеют так называемой "мышиной лихорадкой". Вспышка этого заболевания зафиксирована во многих подразделениях.
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"Мышиная лихорадка" у российских военных
ГУР отмечает, что болезнь носит вирусный характер и передается к человеку от грызунов – через прямой контакт с возбудителем, вследствие вдыхания пыли мышиных экскрементов или попадания в продукты питания, которые употребляет человек.
В разведке объяснили, что симптомы мышиной лихорадки включают сильную головную боль, рост температуры тела до 40 градусов, сыпь и покраснение, снижение давления, кровоизлияния в глазах, тошноту, рвоту по несколько раз в день.
Кроме этого, поскольку болезнь поражает почки, человек, зараженный мышиной лихорадкой, испытывает интенсивную боль в пояснице и серьезные трудности с мочеиспусканием.
ГУР сообщает, что жалобы на лихорадку от личного состава российской армии, задействованного в войне против Украины, командование проигнорировало. Они расценили их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях. К тому же, на первом этапе "мышиная лихорадка" напоминает обычный грипп.
В итоге - "мышиная лихорадка" значительно снизила боеспособность российских "крыс",
– говорится в сообщении.
Россияне и война в Украине: последние новости
- Граждане России все больше разочаровываются в проведении так называемой "специальной военной операции" в Украине президентом Путиным. Дошло до того, что жители России готовы поддержать решение о прекращении боевых действий против нашего государства.
- По данным российской аналитической службы "Левада-Центр", 70 процентов россиян готовы были бы поддержать намерения Путина прекратить войну против Украины. Однако большинство из опрошенных российских граждан все же не хотят возвращать захваченные территории нашему государству.
- Доверие россиян к их же армии также снизилась. Если в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину 80 процентов опрошенных россиян заявляли о полном доверии к войску, то летом 2023 это сделали только 75 процентов.