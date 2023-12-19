Российские оккупанты на Купянском направлении массово болеют так называемой "мышиной лихорадкой". Вспышка этого заболевания зафиксирована во многих подразделениях.

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"Мышиная лихорадка" у российских военных

ГУР отмечает, что болезнь носит вирусный характер и передается к человеку от грызунов – через прямой контакт с возбудителем, вследствие вдыхания пыли мышиных экскрементов или попадания в продукты питания, которые употребляет человек.

В разведке объяснили, что симптомы мышиной лихорадки включают сильную головную боль, рост температуры тела до 40 градусов, сыпь и покраснение, снижение давления, кровоизлияния в глазах, тошноту, рвоту по несколько раз в день.

Кроме этого, поскольку болезнь поражает почки, человек, зараженный мышиной лихорадкой, испытывает интенсивную боль в пояснице и серьезные трудности с мочеиспусканием.

ГУР сообщает, что жалобы на лихорадку от личного состава российской армии, задействованного в войне против Украины, командование проигнорировало. Они расценили их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях. К тому же, на первом этапе "мышиная лихорадка" напоминает обычный грипп.

В итоге - "мышиная лихорадка" значительно снизила боеспособность российских "крыс",

– говорится в сообщении.

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