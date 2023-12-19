Російські окупанти на Куп'янському напрямку масово хворіють на так звану "мишачу лихоманку". Спалах цього захворювання зафіксовано у багатьох підрозділах.
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"Мишача лихоманка" у російських військових
ГУР зазначає, що хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів – через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина.
У розвідці пояснили, що симптоми мишачої лихоманки включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день.
Крім цього, оскільки хвороба вражає нирки, людина, що заражена мишачою лихоманкою, відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.
ГУР повідомляє, що скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який задіяний у війні проти України, командування проігнорувало. Вонирозцінили їх, як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж, на першому етапі перебігу "мишача лихоманка" нагадує звичайний грип.
У підсумку – "мишача лихоманка" значно знизила боєздатність російських "щурів",
– йдеться у повідомленні.
Росіяни та війна в Україні: останні новини
- Громадяни Росії все більше розчаровуються у проведенні так званої "спеціальної військової операції" в Україні президентом Путіним. Дійшло до того, що жителі Росії готові підтримати рішення про припинення бойових дій проти нашої держави.
- Так, за даними російського аналітичної служби "Левада-Центр", 70 відсотків росіян готові були б підтримати наміри Путіна припинити війну проти України. Проте більшість з опитаних російських громадян все ж не хоче повертати захоплені території нашій державі.
- Довіра росіян до їхньої ж армії також знизилася. Якщо у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну 80 відсотків опитаних росіян заявляли про повну довіру до війська, то влітку 2023 року це зробили тільки 75 відсотків.