Російські окупанти на Куп'янському напрямку масово хворіють на так звану "мишачу лихоманку". Спалах цього захворювання зафіксовано у багатьох підрозділах.

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"Мишача лихоманка" у російських військових

ГУР зазначає, що хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів – через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина.

У розвідці пояснили, що симптоми мишачої лихоманки включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипи та почервоніння, зниження тиску, крововиливи в очах, нудоту, блювання по декілька разів на день.

Крім цього, оскільки хвороба вражає нирки, людина, що заражена мишачою лихоманкою, відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.

ГУР повідомляє, що скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який задіяний у війні проти України, командування проігнорувало. Вонирозцінили їх, як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж, на першому етапі перебігу "мишача лихоманка" нагадує звичайний грип.

У підсумку – "мишача лихоманка" значно знизила боєздатність російських "щурів",

– йдеться у повідомленні.

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