Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в военном партизанском движении украинцев и крымских татар, передает 24 Канал. Предприятие – одно из ведущих в отрасли, обеспечивающее российскую армию гусеничной техникой.
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Что известно о ММЗ?
Мытищинский машиностроительный завод входит в структуру АО "Концерн "Калашников" и непосредственно работает на нужды минобороны России.
Предприятие имеет развитую производственную базу – механосборочные, термогальванические цеха и участки по обработке материалов.
Как выглядит Мытищинский завод: смотрите фото
Именно здесь производят шасси для зенитных комплексов "Бук-М1-2", "Тор-М1", "Тунгуска-М1", которые активно применяют против Украины.
Сегодня ММЗ – это не просто завод, а важнейший элемент военной логистики оккупационного режима, который играет ключевую роль в обеспечении армии техникой для ведения войны,
– написали в "Атеш".
Агенты показали предприятие: смотрите видео
Где изготавливают российское ПВО: смотрите видео
Информацию о цехах, производственной нагрузке и сотрудниках, которую собрали агенты, передано Силам обороны Украины.
Напомним, "Атеш" также отслеживает активность оккупантов в Севастополе, в частности в Южной Бухте и возле сухого дока – периодически объект используют для хранения и ремонта военной техники. Из-за предыдущих ударов украинских сил там усилили меры безопасности.