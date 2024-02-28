Это подтверждают новые спутниковые снимки, опубликованные телеграм-каналом "Monitoring". Как заявляют OSINT-аналитики, общее количество стратегической авиации на аэродроме "Энгельс-2" увеличилось до 12.

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Какие стратегические бомбардировщики находятся на "Энгельсе"

Согласно новым спутниковым снимкам, на аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области появились дополнительные бомбардировщики. Так, по состоянию на утро 26 февраля на аэродроме было всего 8 бортов:

5 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС,

3 стратегических бомбардировщика Ту-160.

Значительных изменений в составе аэродрома не отмечается. Происходят регулярные тренировки бортов и их перемещения,

– заявили аналитики.

Также на недавних спутниковых снимках заметили один стратегический бомбардировщик Ту-95МС, который стоял на ремонтной площадке. Борт был без двигателей, но по состоянию на утро 27 февраля двигатели уже установили.

Вместе с тем, вечером 27 февраля на "Энгельсе" появились дополнительные бомбардировщики. Так, на кадрах видно, что прилетело 4 борта Ту-22М3. По информации OSINT-аналитиков, стратегические бомбардировщики прибыли с аэродрома "Оленья". Таким образом, сейчас на аэродроме "Энгельс-2" находится 12 стратегических бомбардировщиков различных типов.

Свежие спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2" / Фото "Monitoring"

Сколько самолетов имеет на вооружении Россия

Для нанесения ракетных ударов по территории Украины враг использует борта стратегической авиации. По информации The Military Balance, на конец 2022 года Россия имела в своем распоряжении 60 самолетов Ту-95МС. Однако реальное количество боеспособных бомбардировщиков этого типа существенно меньше. Речь идет об около 45 единицах Ту-95МС и 18 Ту-95МСМ. С этих бортов враг запускает крылатые ракеты типа Х-101/Х-555/Х-55

Что касается бортов Ту-22М3, то согласно информации в открытых источниках, Россия на конец 2021 года имела 66 таких бомбардировщиков. Однако не все они готовы к применению.

С бортов Ту-22М3 оккупанты осуществляют пуски ракет Х-22. Хотя они и классифицируются, как крылатые, впрочем, заходят на цель они по баллистической траектории, из-за чего такие ракеты очень сложно сбить.