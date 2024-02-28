Це підтверджують нові супутникові знімки, опубліковані телеграм-каналом "Monitoring". Як заявляють OSINT-аналітики, загальна кількість стратегічної авіації на аеродрому "Енгельс-2" збільшилася до 12.

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Які стратегічні бомбардувальники перебувають на "Енгельсі"

Згідно з новими супутниковими знімками, на аеродромі "Енгельс-2" в Саратовській області з'явилися додаткові бомбардувальники. Так, станом на ранок 26 лютого та летовищі було усього 8 бортів:

5 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС,

3 стратегічних бомбардувальники Ту-160.

Значних змін у складі аеродрому не відмічається. Відбуваються регулярні тренування бортів та їх переміщення,

– заявили аналітики.

Також на нещодавніх супутникових знімках помітили один стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, який стояв на ремонтному майданчику. Борт був без двигунів, але станом на ранок 27 лютого двигуни вже встановили.

Разом з тим, увечері 27 лютого на "Енгельсі" з'явилися додаткові бомбардувальники. Так, на кадрах видно, що прилетіло 4 борти Ту-22М3. За інформацією OSINT-аналітиків, стратегічні бомбардувальники прибули з аеродрому "Оленья". Таким чином, нині на аеродромі "Енгельс-2" перебуває 12 стратегічних бомбардувальників різних типів.

Свіжі супутникові знімки аеродрому "Енгельс-2" / Фото "Monitoring"

Скільки літаків має на озброєнні Росія

Для завдання ракетних ударів по території України ворог використовує борти стратегічної авіації. За інформацією The Military Balance, на кінець 2022 року Росія мала у своєму розпорядженні 60 літаків Ту-95МС. Однак реальна кількість боєздатних бомбардувальників цього типу суттєво менша. Мовиться про близько 45 одиниць Ту-95МС та 18 Ту-95МСМ. З цих бортів ворог запускає крилаті ракети типу Х-101/Х-555/Х-55

Що стосується бортів Ту-22М3, то згідно з інформацією у відкритих джерелах, Росія на кінець 2021 року мала 66 таких бомбардувальників. Однак не всі вони готові до застосування.

З бортів Ту-22М3 окупанти здійснюють пуски ракет Х-22. Хоча вони й класифікуються, як крилаті, втім заходять на ціль вони по балістичній траєкторії, через що такі ракети дуже складно збити.