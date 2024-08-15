Зафиксировано значительное скопление вертолетов на аэродроме "Курск": СМИ показали снимки с неба

СМИ заметили значительное увеличение количества авиации на аэродроме вблизи Курска. Таким образом Москва могла отреагировать на прорыв границы ВСУ.

Издание Sky News получило спутниковые снимки аэродрома "Курск" в России за 22 июля и за 14 августа. Они свидетельствуют, что в течение этого периода оккупанты внезапно увеличили количество вертолетов на военной взлетно-посадочной площадке Курского аэропорта.

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Оккупанты подтянули авиацию к Курску

На спутниковых снимках за 22 июля видно, что на аэродроме размещены только два вертолета и пять истребителей. А уже 14 августа можно увидеть 14 вертолетов и 4 истребителя.

Россия нарастила авиацию в Курске / Фото Sky News

Наблюдается значительное увеличение количества вертолетов: с двух вертолетов Ми-24/35 или Ми-8/17 в июле до четырнадцати вертолетов в августе, включая, возможно, три вертолета Ка-52 "Аллигатор",

– сказал сотрудник Королевского института оборонных исследований Британии Джастин Бронк.

Журналисты предполагают, что таким образом Россия отреагировала на начало Украиной операции в Курской области. Напомним, что под контролем ВСУ находятся более 82 населенных пунктов.