Как сообщают российские СМИ, на Алтае упал и загорелся вертолет Ми-8. Десять человек серьезно пострадали – у них ожоги 90% тела. Шестеро пропали без вести.

Шесть человек погибли. Всего на борту было 13 человек. Это произошло в населённом пункте Тюнгур на Алтае.

Экстренные службы сообщили, что вертолет задел электрические провода, когда шел на посадку. В некоторых СМИ появилась информация, что он задел лопастями столб, а затем упал и начал гореть.

Впоследствии сообщили, что на борту упавшего вертолета было 16 человек: 13 туристов (из них 12 россиян и 1 белорус) и три члена экипажа. У пятерых пострадавших - сильнейшие ожоги. По предварительным данным, шестеро из них погибли.