Як повідомляють російські ЗМІ, на Алтаї упав і загорівся вертоліт Мі-8. Десятеро людей серйозно постраждало – у них опіки 90% тіла. Шестеро зникли безвісти.

Шестеро людей загинули. Усього на борту було 13 осіб. Це сталося у населеному пункті Тюнгур на Алтаї.

Екстрені служби повідомили, що вертоліт зачепив електричні дроти, коли йшов на посадку. У деяких ЗМІ з'явилася інформація, що він зачепив лопатями стовп, а потім упав і почав горіти.

Згодом повідомили, що на борту вертольота, що впав, було 16 осіб: 13 туристів (з них 12 росіян і 1 білорус) і три члени екіпажу. У п'ятьох постраждалих – сильні опіки. За попередніми даними, шестеро із них загинули.