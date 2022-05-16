На Авдеевском направлении враг обстрелял ВСУ кассетными боеприпасами

В районе Авдеевки 16 мая оккупанты обстреляли отдельные позиции ВСУ кассетными боеприпасами.

Это произошло возле населенного пункта Сухая Балка.

Важно Россияне готовят подразделения возле Изюма к наступлению: хотят сдержать ВСУ от выхода на границу

Какая ситуация на Донбассе

Враг продолжает наступать на Востоке. Основные усилия россияне сосредоточили на Донецком направлении.

Там оккупанты открывали огонь из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации.

На Лиманском направлении враг вел наступательные действия в районе населенного пункта Шандриголово. Возле самого Лимана россияне не имеют успехов. Однако захватчики пытаются усилить группировку своих войск.

На Северодонецком направлении шли бои возле Боровского. Оккупанты понесли потери.

Боевые действия также продолжаются в районах населенных пунктов Тошковка и Пилипчатино. Возле Горного россияне отошли из-за потерь.

Враг наступал в районе Марьинки и Новомихайловки, но безуспешно.

В Мариуполе основные усилия россияне бросают на блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Они продолжают наносить массированные артиллерийские и авиационные удары.

Что происходит в 82 день войны

Россияне продолжают обстреливать ракетами регионы Украины. Утром 16 мая они нанесли ракетные удары по Одесской области – по базе отдыха. Пострадали три человека, среди которых – ребенок. Кроме того, захватчики в очередной раз обстреляли Николаев. Вспыхнул пожар на крыше мебельного магазина и в автомобиле Daewoo Lanos, припаркованного во дворе.

Кроме того, вражеская диверсионная группа пыталась прорвать границу Сумщины. Оккупанты открыли огонь по приграничной территории. Это был отвлекающий маневр, который должен был помочь ДРГ попасть в Украину.

Вместо этого ВСУ сегодня ударили по вражеским складам возле Изюма и на Херсонщине, удалось уничтожить много боеприпасов. К слову, в районе Изюма россияне готовятся к наступлению. Также оккупанты пытаются сдерживать наступление наших защитников на севере от Харькова. Россияне хотят воспрепятствовать их выходу к границе.

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