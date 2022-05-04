На "Азовстали" идут тяжелые бои – связь с украинскими бойцами исчезла

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе сейчас продолжаются тяжелые бои. Ситуация сложная, а связь с нашими защитниками исчезла.

По данным источников 24 канала, тяжелые бои с врагом длятся весь день. С защитниками Мариуполя нет связи. Лишь один военный в своем телеграмме написал короткое сообщение о том, что он жив.

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На "Азовстали" есть гражданские, в том числе дети

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире общенационального телемарафона подтвердил информацию о тяжелых боях на "Азовстали". Россияне обстреливают завод из всего имеющегося оружия.

Однако Бойченко отметил, что на территории завода по-прежнему находятся мирные жители города, среди которых и дети.

Сегодня идут тяжелые бои на территории нашей крепости – "Азовстали". Наши храбрые парни защищают эту крепость, но очень тяжело, потому что работают по ней из тяжелой артиллерии, танков, авиации, корабли подошли и тоже гасят по ней. Также следует понимать, что там сегодня находится местное население, мирные жители. Их там сегодня сотни, которые еще два месяца назад пришли туда и ждут спасения,

– подчеркнул Бойченко.

Из-за отсутствия связи с нашими защитниками сейчас невозможно понять, в безопасности ли они. Поэтому Бойченко отметил, что ничего прокомментировать не может.

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Замминистра обороны Анна Маляр также отметила, что ситуация в Мариуполе сложная. Однако наши защитники выполняют историческую миссию – войска врага, которые сконцентрированы в Мариуполе, не могут продвигаться дальше на территорию Украины, потому что наши воины оказывают им сопротивление.

Ситуация сложная. Мы видим с вами, как наши Вооруженные Силы и подразделения сил обороны мужественно противостоят русским войскам и выполняют огромную историческую миссию. Они не дают российским войскам, которые там сконцентрированы, продвигаться дальше в другие регионы Украины. И то, что так долго держатся защитники Мариуполя – это подвиг. И мы должны об этом говорить,

– подчеркнула Маляр.