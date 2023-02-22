На балконе квартиры в Днепре обнаружили 140 летучих мышей: шокирующие фото

Во вторник, 21 февраля, спасатели изъяли с балкона одной из квартир Днепра 140 летучих мышей. Инцидент произошел на улице Большая Деевская Новокодацкого района.

Перед приездом чрезвычайников владелец квартиры вызвал строительную бригаду. Они в свою очередь демонтировали подвесной потолок и гипсокартонные стены лоджии.

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Что сделали с находкой

Спасатели обнаружили в помещении под утеплителем целую стаю рукокрылых. В общей сложности, специалисты отловили 140 летучих мышей.

На балконе в Днепре обнаружили стаю летучих мышей / Фото ГСЧС Украины

Отмечают, что животных поместили в картонную коробку с отверстиями и передали волонтерам.

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