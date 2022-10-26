На Банковой поговорили с советниками Байдена, Сунака и Макрона: ждать ли гарантий безопасности

На Банковой сообщили о том, что провели переговоры с представителями Великобритании, США и Франции по системам противовоздушной обороны Украины, а также гарантиям безопасности.

В эфире 24 канала политолог Олег Саакян подтвердил, что переговоры по противовоздушной обороне ведутся давно.

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По его словам, немецкий IRIS-T уже поставили и сейчас на подходе NASAMS. Кроме того, Испания серьезно подходит к порогу предоставления Украине противовоздушной обороны. То есть все двигается, и в ближайшее время могут быть хорошие новости.

Однако по поводу гарантий безопасности политолог не так оптимистичен. По его мнению, Украина сможет получить их в полном объеме, когда закончится война.

Почему? Потому что эти гарантии фактически нормирование всего того пакета помощи, который сейчас и так Украина получает. Однако с переводом его в режим постоянного механизма обеспечения Украине безопасности на долгую перспективу, пока мы сможем запрыгнуть под зонтик НАТО,

– объяснил Олег Саакян.

"Соответственно, этот пакет еще будет нарабатываться. Конечно, есть отдельные положения, есть выписанная концепция. Понятно, что с каждым государством она обсуждается, и присоединение к этому пакету стран, скорее всего, произойдет, когда завершится война. Или зайдет в финальную фазу, когда будет понятно, что Украина уже победила Россию и, условно говоря, идут последние "издыхания империи", – добавил политолог.

Смотрите видео с политологом Олегом Саакяном:

Он отметил, что до того момента – это все живой документ и живой процесс. Сейчас нарабатываются те практики и прецеденты, которые, с одной стороны, станут кирпичами будущего пакета гарантий безопасности для Украины. А с другой – будут отдельными элементами для коллективной системы безопасности. Ведь сегодняшняя архитектура безопасности показала свою нежизнеспособность и провалилась под давлением российской агрессии.

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