На "Родине-матери" наконец-то сменят советский герб на Трезуб: как будет выглядеть монумент

В Киеве наконец-то приняли решение провести декоммунизацию монумента "Батькивщина-мать". Вместо советского герба на "Батькивщине-матери" появится Трезубец.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) 13 июля выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве.

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Украинцы поддержали замену советского герба Трезубцем

"Проектными решениями предусматривается устройство Трезуба на щите монумента, который соответствует изображению на малом Государственном Гербе Украины. Трезубец заменит старый советский герб", – пояснили в министерстве.

Ожидается, что работы стартуют в обозримом будущем. Заказчик строительства – Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

. Монумент "Родина-мать" построен в 1981 году, является памятником науки и техники местного значения. Монумент считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

"В 2022 году в Дії 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб Трезубцем", – напомнили в министерстве.

Когда состоится обновление "Родины-матери"

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко анонсировал, что обновление "Родины-матери" состоится ко Дню Независимости Украины 24 августа.

Как будет выглядеть обновленная "Родина-мать": смотрите видео

Он сообщил, что стоимость проекта составляет 28 миллионов. По его словам, это гораздо меньше, чем просчитывали ранее.

В то же время Ткаченко сообщил, что к обновлению монумента не были привлечены средства из государственного бюджета. Сообщается, что деньги на обновление монумента собраны от крупного бизнеса.

"Процесс этот очень сложный и изящный технологически и финансово, поэтому идеи и намерения сделать это до сих пор оставались нереализованными. Мы работаем с уникальной скульптурой-представительницей старшего поколения, которая принимает всем своим стальным сердцем новую реальность и вносит свой вклад в борьбу за нашу свободу и независимость", – добавил Ткаченко.

Ранее в Министерстве культуры отметили, что щит "Родины-матери" наконец избавится от советского клейма, то есть серпа и молота.