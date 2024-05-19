На базу отдыха прилетели две российские ракеты, - Терехов об ударе под Харьковом

Российские оккупанты ударили двумя ракетами по базе отдыха под Харьковом, количество погибших и пострадавших в очередной раз возросло. Враг ударил по базе отдыха ракетой "Искандер-М".

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По последним данным известно о 5 погибших и 16 раненых.

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"Терроризм в первоначальном виде. Взрывы, что около полудня чувствовал Харьков, произошли в близком пригороде. На базу отдыха, где отдыхали люди, прилетели две российские ракеты и унесли жизни 5 , еще 16 ранены", – сообщил Терехов.

Он отметил, что каждая ракета и каждый снаряд, которые выпустила страна-оккупант Россия, – это прямое нарушение всех международных норм и преступление против человечества.

"Сколько еще жизней должен забрать этот безжалостный враг, чтобы мир наконец понял: это не война, это террор?" – написал мэр Харькова.

Среди раненых – ребенок

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, среди пострадавших – 8-летний ребенок, у него легкие телесные повреждения. при этом 8 раненых – в тяжелом состоянии.

Также известно, что среди пострадавших есть работник полиции и фельдшер "скорой", которые попали под повторный обстрел, когда оказывали помощь на месте попадания.

Последствия атаки по пригороду Харькова / Фото Нацполиции

Следователи открыли уголовные производства по факту нарушения законов и обычаев войны.

Враг ударил "Искандером"

О том, что россияне во время удара применили ракеты "Искандер-М" сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Вид вооружения – "Искандер-М", – написал Синегубов комментируя атаку врага.

Он отметил, что россияне дважды нанесли удар по объекту.

"Опять применяют тактику "двойных ударов", которая направлена на уничтожение мирных людей, медиков и спасателей", – добавил руководитель ОВА.

Удар по пригороду Харькова