На блокпостах Киевщины будут искать ухилянтов: в ТЦК подтвердили
Источник:УП
Комендатуре и полиции Киевской области поручили "искать лиц, нарушающих законодательство о мобилизации", на блокпостах. Это подтвердили в Киевском ТЦК.
В частности, в Киевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки ответили на запрос журналистов.
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Отмечают, что на блокпостах, размещенных на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области, будут проводиться мероприятия по выявлению лиц, нарушивших законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или нарушивших правила военного учета.
Согласно ответу ведомства, задача поставлена перед ГУНП, патрульной полицией и комендатурой Киевской области с целью содействия военному командованию во введении и осуществлении мер правового режима военного положения.Важно ! В ТЦК подчеркнули, что сотрудничают с полицией и действуют исключительно в рамках действующего законодательства.
Также в ответе на запрос указано, что в Киевской области с 26 декабря 2023 по 06 января 2024 проводятся мероприятия по выявлению разведывательно-диверсионных групп.
В то же время из ответа непонятно, предприняты ли меры по поиску нарушителей законодательства о мобилизации на блокпостах только на период с 26 декабря по 06 января.
Что этому предшествовало
- В КМВА предупредили, что с 26 по 28 декабря Силы обороны совместно с городскими властями, полицией и другими подразделениями будут проводить в Киеве обучение безопасности, в рамках которых развернут временные блокпосты, установят ограничительные знаки и будут проводить проверку автомобилей.
- А позже там сообщили, что с 28 декабря по 6 января усилят контрдиверсионные и меры безопасности, из-за чего количество блокпостов и проверок людных мест возрастет.