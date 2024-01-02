На блокпостах Киевщины будут искать ухилянтов: в ТЦК подтвердили

Комендатуре и полиции Киевской области поручили "искать лиц, нарушающих законодательство о мобилизации", на блокпостах. Это подтвердили в Киевском ТЦК.

В частности, в Киевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки ответили на запрос журналистов.

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Отмечают, что на блокпостах, размещенных на международных автомобильных дорогах в пределах Киевской области, будут проводиться мероприятия по выявлению лиц, нарушивших законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или нарушивших правила военного учета.

Согласно ответу ведомства, задача поставлена перед ГУНП, патрульной полицией и комендатурой Киевской области с целью содействия военному командованию во введении и осуществлении мер правового режима военного положения.

! В ТЦК подчеркнули, что сотрудничают с полицией и действуют исключительно в рамках действующего законодательства.

Также в ответе на запрос указано, что в Киевской области с 26 декабря 2023 по 06 января 2024 проводятся мероприятия по выявлению разведывательно-диверсионных групп.

В то же время из ответа непонятно, предприняты ли меры по поиску нарушителей законодательства о мобилизации на блокпостах только на период с 26 декабря по 06 января.

Что этому предшествовало