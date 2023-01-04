На Буковине будут судить адвоката, оправдывающего россиян и называвшего украинцев "нацистами"
Источник:Черновицкая областная прокуратура
Удивительно, но на одиннадцатый месяц полномасштабной войны после безумного количества фактов зверств россиян и ежедневных прилетов находятся люди внутри Украины, которые все еще оправдывают российскую агрессию. Более того, обвиняют в "нацизме" тех, кто не хочет быть поглощен Россией и сопротивляется.
Однако такие действия строго наказываются законодательством Украины. Так что адвокат, которого будут судить по статье 436-2 Уголовного Кодекса Украины, должен был знать об этом.
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Что установило следствие
Как сообщили в Черновицкой облпрокуратуре, следователям управления СБУ удалось установить активную пророссийскую позицию гражданина Украины благодаря социальным сетям. Там он также не забывал и обвинять украинские власти в развязывании и эскалации войны.
Так, юрист в запрещенной социальной сети "ВКонтакте" активно комментировал сообщения россиян на странице группы и:
- обвинял украинские власти в нацизме и расправе над русскоязычным населением,
- осуждал Революцию достоинства,
- обнародовал видеозаписи с украинцами, занимающими активную проукраинскую позицию,
- оставлял под этими видео негативные комментарии, называя граждан "Укро-зомбаками".
Согласно выводу судебно-лингвистической экспертизы, в высказываниях адвоката имеются признаки оправдания и признания правомерной вооруженной агрессии России против Украины и не признания территориальной целостности Украины,
– отметили в Черновицкой облпрокуратуре.
Что угрожает юристу
После установления всех этих данных Черновицкая облпрокуратура передала в суд обвинительный акт по адвокату по факту:
- оправдания,
- признания правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины,
- глорификации русских военных.
Итак, согласно части 2 статьи 436-2 УК Украины "светит" теперь нарушителю законодательства ограничение свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. А согласно части 3 этой же статьи – лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
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