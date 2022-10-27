На Буковине планово будут отключать свет: актуальные графики

В Черновицкой области был обнародован ориентировочный график стабилизационных отключений электроэнергии.

Отмечают, что график не окончательный, он будет обновляться. Традиционно – отключения будут происходить поочередно. Узнать, к какой группе принадлежит ваш адрес, можно здесь.

Внимание Аварийные отключения света в Украине: графики и перечень городов

И только после того, как будете знать группу, в которую входите, можно свериться с графиком на сайте "Черновцыоблэнерго".

Отключение света на Буковине / Источник Черновцыоблэнерго

Добавляют, что график отключений будет обновляться каждые 4 часа.

В области сформировали 10 групп потребителей, чтобы создать очередь отключений. Чтобы узнать, когда может отсутствовать электроснабжение, нужно указать название улицы и номер дома.

Если адреса нет в списке, отключения поставки не будет.

В "Укрэнерго" объяснили аварийные отключения света

В "Укрэнерго" пообещали сделать графики отключения электроэнергии более удобными для потребителей. Над этим сейчас работают операторы систем распределения (облэнерго), местные органы власти, Минэнерго и ОП.

В стране сейчас дефицит электромощностей. Поэтому веерные отключения света очень необходимы.

Отмечают, что контролируемое потребление электроэнергии – это как донат для ВСУ, который тоже приближает Украину к победе.

Электроэнергия может отсутствовать также и по другим причинам, например из-за аварийных ситуаций, ремонта в сетях или неисправной проводки в доме.

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