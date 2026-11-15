На Буковине прогремели взрывы

Вечером 15 ноября в Черновицкой области раздались взрывы. Перед этим в регионе была объявлена ​​воздушная тревога.

После 19:00 в нескольких районах Черновицкой области объявили тревогу из-за угрозы дронов.

Что известно о взрывах на Буковине?

Около 20:41 вблизи города Заставна раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении реактивного дрона в направлении Кицмани.

По состоянию на 20:45 в Буковине дали отбой тревоги.

О последствиях российской атаки на регион пока не сообщали.

В последнее время под ударами врага все чаще оказываются западные области, которые ранее атаковали реже.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что Россия пытается распространить воздушные атаки на как можно большую территорию Украины. Таким образом, Кремль хочет истощить украинцев и усилить их усталость от войны. Расчет может заключаться в том, чтобы люди требовали от украинской власти уступок России.

По словам мэра Львова Андрея Садового, Россия ежедневно запускает по две – три волны реактивных дронов в направлении западных областей Украины. Основными целями атак являются объекты энергетической инфраструктуры.